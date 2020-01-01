وادي دجلة يرفض عرض الزمالك بالتعاقد مع نجمه

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:25 م
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة وادي دجلة رفض طلب الزمالك بالتعاقد مع محمد عبد العاطي نجم خط وسط الفريق مقابل انتقال عدد من لاعبي الأبيض إلى دجلة.


وحدد مجلس إدارة وادي دجلة شرط من أجل الحصول على 35 مليون جنيه مقابل بيع عبد العاطي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية والحصول على مقابل مادي فقط من وراء بيع اللاعب وليس مقابل ضم لاعبين من الزمالك.


وحدد مسئولو الزمالك محمد عبد العاطي من ضمن النجوم المرشحون للتواجد ضمن صفوفه لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل.

وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع مدافع جديد من أجل مساعدة نجمي الفريق طارق حامد وفرجانى ساسي في مركز وسط الملعب.

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