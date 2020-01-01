قرار الأهلي يثير غضب فايلر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:21 م
فايلر
فايلر
محمد الدمتناوي
تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية عقب عودته من سويسرا استعدادا لقيادة الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وعبر فايلر عن غضبة الشديد، بسبب عملية الفتاق التي أجراها حسين الشحات لاعب الأهلي، والتي ستبعده عن الأحمر لمدة قد تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأعرب المدرب السويسري عن غضبه بسبب خسارته عنصر مهم وأساسي في تشكيل الأهلي.

وكان فايلر قد طالب حسين الشحات بسرعة عمل العملية الجراحية، عقب لقاء السوبر المحلي أمام الزمالك.

وقام مسئولو النادي الأهلي بتأجيل العملية الجراحية للاعب بسبب التخوف من فيروس كورونا وهو ما آثار غضب فايلر لفقدان واحد من أهم عناصره بالفترة القادمة.

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