للمرة الثانية في نصف ساعة.. الذهب يرتفع مسجلًا أعلى سعر في تاريخه

أسعار الذهب اليوم





شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء، حيث ارتفع سعر جرام 21 نحو جنيها واحدا مسجلا 826 جنيها مقارنة بسعر 825 جنيها منذ أقل من نصف ساعة ، وهو أعلي سعر يحققه المعدن الأصفر محليًا حتى الآن، وذلك على خلفية قفزة اسعار الذهب العالمي 1% اليوم وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الذهب المحلي:





عيار ١٨ : 708 عيار ٢١ : 826 عيار ٢٤ : 944 الجنيه الذهب : 6608 السعر العالمي : 1857



أسعار الذهب الأن في مصر





عيار ١٨ : 707.15

عيار ٢١ : 825

عيار ٢٤ : 942.85

الجنيه الذهب : 6600

السعر العالمي : 1854





أسعار الذهب فى مصر خلال بداية التعاملات





سعر جرام الذهب عيار 18 : 702.75 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 820 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24 : 937.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب : 6560 جنيهًا





أسعار الذهب عالميًا





قفز الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.





وبحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.





وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1856.80 دولار للأوقية

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7 بالمئة إلى 22.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2013.





وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2133.32 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 875.49 دولار للأوقية.





أسباب ارتفاع الذهب





قال إيهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب هو الاجراءات التحفيزية لإنعاش الاقتصاد مما دفع المستثمرين للجوء للملاذ الأمن للإستثمار و كانت من اهم عواقب هذه الاجراءات التحفيزية انخفاض قيمة الدولار كخطوة لاتعاش الاقتصاد.







