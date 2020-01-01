ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا في ذكرى ثورة يوليو.. وبخيت ضيف شرف
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:12 م
الفجر الفني
فى إطار احتفالات الثقافة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية فنية تحييها النجمة ريهام عبد الحكيم بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بالاوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف وذلك فى الثامنة مساء الخميس 23 يوليو على مسرح النافورة.
يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الوطنية الخالدة التى صورت المشاعر الحماسية لجموع الشعب المصرى منها موسيقى دموع في عيون وقحة ، سواعد من بلدي ، حرية ارضينا ، يا حبايب مصر ، حي علي الفلاح ، دقت ساعة العمل ، بلدي يا بلدي ، حبيت كتير ، محلاك يا مصري ، ثوار ثوار ، طوف وشوف ونشيد الله أكبر .. أداء كل من رحاب مطاوع ، محمد شوقي ، اشرف وليد ، محمد متولي ، احمد صبري ووليد حيدر.