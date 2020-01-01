ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا في ذكرى ثورة يوليو.. وبخيت ضيف شرف

فى إطار احتفالات الثقافة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية فنية تحييها النجمة ريهام عبد الحكيم بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بالاوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف وذلك فى الثامنة مساء الخميس 23 يوليو على مسرح النافورة.







