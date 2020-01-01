رئيس جامعة الفيوم: ثورة يوليو نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى 68 لثورة يوليو المجيدة.





وأكد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ثورة ٢٣ يوليو نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث ؛ حيث ساهمت في اتخاذ خطوات كبيرة نحو التحرر والقضاء على الإقطاع، وإرساء أسس العدالة والمساواة، وبناء مسار ديمقراطي سارت على نهجه العديد من شعوب العالم.



