رئيس جامعة الفيوم: ثورة يوليو نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:18 م
ريهام على
تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى 68 لثورة يوليو المجيدة.
وأكد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ثورة ٢٣ يوليو نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث ؛ حيث ساهمت في اتخاذ خطوات كبيرة نحو التحرر والقضاء على الإقطاع، وإرساء أسس العدالة والمساواة، وبناء مسار ديمقراطي سارت على نهجه العديد من شعوب العالم.
وثمن دور الجيش في الذود عن الوطن بكل غال ونفيس وضد كل المخاطر التي تحدق بنا عبر العصور، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب لبناء الدولة المصرية الحديثة وحماية مقدراتها.
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