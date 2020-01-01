عاجل.. قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء ، حيث ارتفع سعر جرام 21 نحو 5 جنيهات مسجلا 825 ، وهو أعلي سعر يحققه المعدن الأصفر محليًا حتى الآن، وذلك على خلفية قفزة اسعار الذهب العالمي 1% اليوم وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الذهب المحلي:

أسعار الذهب الأن في مصر

أسعار الذهب فى مصر خلال بداية التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 18 : 702.75 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 820 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24 : 937.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب : 6560 جنيهًا

أسعار الذهب عالميًا

قفز الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.





وبحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.





وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1856.80 دولار للأوقية





كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7 بالمئة إلى 22.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2013.





وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2133.32 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 875.49 دولار للأوقية.





أسباب ارتفاع الذهب



