جامعة الفيوم: نسبة الحضور بامتحانات كلية التربية بلغت 99%

أكد الدكتور محمد فاروق، عميد كلية التربية بجامعة الفيوم، أن نسبة الحضور بامتحانات السنة النهائية بالكلية بلغت ٩٩% وأن الكلية مستمرة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الموصي بها من قبل مجلس الجامعة تحت رعاية وتوجيه من الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة وأشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وأضاف، أن إدارة الكلية حرصت على توفير كافة الإمكانيات لضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل من تواجد مستمر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وأطقم الدعم الطبى والفنى.





وأشار إلى تخصيص الكلية لجنة لعزل الطلاب المشتبه إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد على البلاد بجانب توفير الأدوات الطبية اللازمة من أجهزة كشف إلكتروني لدرجات حرارة الطلبة والكمامات والقفازات الطبية المعمقة بالإضافة لإرشادات السلامة وتنظيم دخول اللجان.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



