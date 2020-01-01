واقعة مأساوية في البحيرة.. عامل يذبح زوجته ثم يبلغ الشرطة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:14 م
ارشيفية
ارشيفية
إسلام أمين
شهدت عزبة الدكتور سرور التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، إقدام عامل على قتل زوجته باستخدام سكين وطعنها بالرقبة والبطن، لشكه فى سلوكها، وعقب ذلك قام بإبلاغ مركز شرطة أبوحمص لاتخاذ اللازم.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص، ببلاغ من "محمد ش.م" 29 عاما، عامل ومقيم بعزبة الدكتور سرور مركز ابوحمص، بقيامه بقتل زوجته، "رباب ر.م" 28 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان لخلافات بينهما بسبب شكه في سلوكها.

على الفور انتقل رئيس مباحث مركز أبوحمص لمكان البلاغ وتبين اصابتها بطعنات بالرقبة والبطن وتم التحفظ علي المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وكذا التحفط علي اداة الجريمة "سكين" وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

الصحة: تسجيل 676 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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