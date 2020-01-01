"المترو" يكشف استعداداته لعيد الأضحى: "مفيش إجازات"

قال المهندس عصام منير، نائب رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن هناك استعدادات بمترو الأنفاق على أعلى مستوى، ويتم تعقيم جميع المحطات والقطارات بشكل يومي لمواجهة فيروس كورونا، مع منع دخول أي راكب للمترو دون ارتداء الكمامات.





وأضاف "منير"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك 2 مليون راكب يستقلون مترو الأنفاق يوميًا على مستوى الـ 3 خطوط بعد أزمة كورونا، منوهًا بأنه يتم توفير مصاعد وسلالم متحركة للمواطنين والعديد من الخدمات للتيسير عليهم.





وأوضح نائب رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هناك استعدادات لعيد الأضحى المبارك، بالدفع بقطارات إضافية على القطارات المقررة لامتصاص أي زحام، مع انتشار فرق الصيانة للتدخل السريع لإصلاح أي عطل، معقبًا: "مفيش إجازات"، مع التنسيق مع الإسعاف وشرطة النقل والمواصلات لتأمين الركاب خلال عيد الأضحى.





وأكد نائب رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن جميع قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق مكيفة، والمحطات مكيفة، وهناك 20 قطار بالخط الأول مكيف، مشيرًا إلى أن هناك تخفيض على الاشتراكات بنسبة عالية، وهناك شيء جديد وهي المحفظة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين الذين يستقلوا المترو بشكل يومي، وهي تجنب المواطن الوقوف في طابور التذاكر، وهي عبارة عن كارت يشبه الفيزا صالح للاستخدام لمدة 5 سنوات، يتم شراءه بـ 25 جنيه وشحنه بعدد التذاكر التي يريدها الراكب وتوفر له الوقت والجهد.





وكانت الهيئة القومية لمترو الأنفاق وقعت الصفقة مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية، بإجمالي تكلفة 6 مليار و361 جنيه بواقع "317 مليون يورو + 640 مليون جنيه مصري".





ووفقا لوزارة النقل، يجرى تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـومة الكورية بامتيازات عديدة "فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة"، والباقي من الموازنة العامة للدولة.





وتشمل الصفقة تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة "هيونداي" وتدعيمها للتصنيع المحلى في مصر.





وجرى إنزال قطار المترو الجديد من على متن السفينة القادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية على رصيف 66 بميناء الإسكندرية، بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.





وشملت عملية الإنزال تعقيم السفينة وطاقمها وقطار المترو والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها، قبل أن يجرى وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها إلى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث والبالغ عددهم 15 قطارا.





ويتميز القطار الجديد بمواصفات عديدة منها نظام تكييف هواء عالي السعة، ومزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.





ويشمل القطار كاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجاريا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.





ويحوى القطار أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، فضلا عن تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.



