الأهلي يقترب من حسم صفقة أسامة جلال

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:31 م
أسامة جلال
أسامة جلال
محمد جمال
بدأ رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مهمة حسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويرغب النادى الأهلى وفايلر فى تدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان كل من باهر المحمدى لاعب الاسماعيلي والمنتخب الوطني الأول وأسامة جلال لاعب إنبي والمنتخب الأولمبي قد دخلوا فى حسابات النادى الأهلى للتعاقد مع واحد منهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

واقترب النادى الأهلى من التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن هناك مطالب مادية كبري من الاسماعيلي من أجل رحيل باهر المحمدى.

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