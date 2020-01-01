إقبال مواطني الدقهلية على شراء اللحوم في مبادرة حياة كريمة (صور)

تحظي مبادرة تخفيض أسعار اللحوم في محافظة الدقهلية بإقبال كبير بين المواطنين، حيث يبلغ سعر "الكيلو بـ60 جنيها بدلا من 75 جنيها بمنافذ البيع، فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه "حياة كريمه"، المشروع القومى لمحاربه الغلاء وبمناسبه اقتراب وحلول عيد الاضحى المبارك.





وقدم الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، التهاني لشعب الدقهلية بحلول عيد الاضحى المبارك.





وتابع المحافظ العمل فى المبادرة الرئاسيه بالدقهلية لتخفيض اسعار اللحوم بمنافذ بيع اللحوم بنطاق المحافظة حيث يباع للمواطنين الكيلو بسعر 60 جنيها بدلا من 75 جنيها تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين والتى تم تنفيذها بداية من الاسبوع الثالث لشهر يوليو الجارى وتستمر حتى نهايته.





وقال محافظ الدقهلية، ان تلك المبادرة بالدقهلية جاءت تنفيذا لتوجيهات القياده السياسية، وفى إطار الاهتمام المستمر للدولة بتوفير كافة السلع للمواطنين باسعار مناسبة.





ومن الجدير بالذكر ان محافظ الدقهلية، قد قام الاسبوع الماضى بجولة تفقدية زار خلالها منافذ اللحوم التى شملتها المبادرة.





واكد المحافظ للقائمين على العمل فى المنافذ بحسن التعامل مع الجمهور بالاخلاق الطيبة مشيرا الى اننا جميعا نتعاون من اجل الصالح العام وتلبية مطالب المواطنين فى ربوع المحافظة.





وفى ذات السياق، أكد المحافظ اهمية تكثيف حملات الصحة والطب البيطرى والتموين على كافة المنافذ للتاكد من الصلاحية ومراقبة الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات ايا كانت حرصا على الصحة العامة وحياة المواطنين.





وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن حملة مشتركة من التموين والطب البيطرى تمكنت من ضبط 11 منشأة تجارية وجزارة مخالفة وصادرت 310 كيلو لحوم متنوعة و1000 علبة سجائر في حملة مشتركة للطب البيطري والتموين بالمراكز والمدن.





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.





وعلي صعيد اخر اعلن الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري عن شن حملة مشتركة للمرور على عدد من منشآت بيع وتداول اللحوم ومحلات الجزارة ومنشآت تجارية والتى تمكنت من تحرير 11 محضر مخالفة.



