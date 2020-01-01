4 مؤشرات تكشف.. هل اقتربت مصر من "صفر كورونا"؟

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
مؤشرات عدة بدأت تطرح على الساحة المصرية دبت الأمل في صفوف المصريين خلال الساعات الأخيرة بشأن إمكانية تسجيل البلاد "صفر كورونا" بشأن إصابات الفيروس المستجد الفترة المقبلة في ظل انحسار الوباء بالمحافظات.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المؤشرات التي قد تدفع مصر إلى تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩":

- الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال آخر 24 ساعة، وذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة وتسجيل أول إصابة في مصر فبراير الماضي.

- خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية كشفت تقارير عن عدم تسجيل 9 مراكز في البحيرة من بين 15 مركزًا في المحافظة أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي بلغت عدد الإصابات في دائرة محافظة البحيرة 12 حالة إصابة.

- الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كشف أن هدف وزارة الصحة خلال الوقت الحالي هو الوصول إلى صفر إصابات كورونا في مصر، وذلك للاطمئنان بشأن الوضع بالبلاد.

- الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أكد أن مصر قد تنتهي من فيروس كورونا المستجد خلال سبتمبر المقبل بتسجيل صفر وفيات، في ظل تراجع الحالات وسيطرة الأجهزة الصحية على الوباء في مختلف المحافظات.

يذكر أن في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

فينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.

ووزارة الصحة المصرية تعمل حاليا على إحتواء الفيروس بشكل كبير من خلال عدة إجراءات مختلفة على رأسها حملات التوعية بالإجراءات الوقائية وطرق زيادة المناعة ضد الفيروس.

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