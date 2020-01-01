ضربة موجعة للوداد البيضاوي قبل صدام الأهلي المنتظر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
أصبح فريق الوداد المغربى مهددا بتلقى ضربة موجعة قبل المواجهة  المصيرية ضد الأهلي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر له سبتمبر المقبل.

ووفقا لصحيفة "le360 sport" المغربية فأن الوداد مهدد بفقدان خدمات 6 لاعبين سوف تنتهي عقودهم مع الفريق بشكل رسمي يوم 13 سبتمبر المقبل، قبل مباراة الفريق المغربي ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع الوداد هم، الحارس ياسين الخروبى، ومحمد الناهيرى، وأمين تيجزوى، وإبراهيم النقاش، وعادل الراحيلى، ومحمد رحيمى، الذى تنتهى إعارته من شباب المحمدية.

وقرر الإتحاد الإفريقي "كاف" العودة لنظام "الذهاب - الإياب" في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بدلا من مباراة واحدة.

واستقر الكاف على اقامة مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الاسبوع الأخير من شهر سبتمبر، بينما ستقام مباراتي الإياب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وستقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل، وتقرر إقامتها في القاهرة حال تأهل الأهلي والزمالك، وفي المغرب حال تأهل الرجاء والوداد، أما في حالة تأهل فريق مصري وآخر مغربي ستقام في دولة محايدة.



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