"صناعة البرلمان": الدولة تقتلع جذور الإرهاب وتحمي أمنها القومي

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القوات المسلحة علي أتم الاستعداد لحماية أرض مصر الغالية، مُثمنًا جهود القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة ببئر العبد.





وأشار "عامر" في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة تجهز وتستعد لحماية الأمن القومي المصري على الحدود الغربية وتقديم كافة أوجه الدعم للدولة الليبية الشقيقة حكومة وشعبا، وفي الوقت ذاته عيونها ساهرة في سيناء تلاحق بشدة الجماعات والعناصر التكفيرية.





وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن الدولة المصرية قادمة في اقتلاع جذور الإرهاب من مصر، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم، واستمرار جهود القوات المسلحة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء نهائيا على بقايا الإرهاب.





وتابع عضو مجلس النواب: ننعي ببالغ الحزن والآسي أسر شهداء أبطال القوات المسلحة الذي سيسطر التاريخ إنجازاتهم وتضحياتهم بأحرف من نور وننتمى الشفاء العاجل للمصابين.





وكان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن، مساء أمس الثلاثاء، إن الجيش المصري أحبط هجومًا إرهابيًا على إحدى النقاط الأمنية بشمال سيناء.





وأضاف الرفاعي أن "القوات المصرية تمكنت من قتل 18 مسلحًا"، مصرحًا بأن "عسكريين اثنين توفيا إضافة إلى إصابة 4 آخرين خلال صد الهجوم المسلح في شمال سيناء".





وأفاد المتحدث بأنه "وفي إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، نجحت قواتنا في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية".





وتابع: "قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 مسلحًا منهم عنصر يرتدي حزاما ناسفا"، مشيرًا إلى "تدمير 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة".





وشدد الرفاعي على أن "القوات المصرية ستواصل تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري".