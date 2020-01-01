احتراق طائرة إثيوبية بمطار شنجهاي بالصين (فيديو)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:00 م
اشتعال النيران
اشتعال النيران
وكالات

أعلنت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن اشتعال النيران بطائرة مدنية من طراز «بوينغ 777» تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية في مطار شنغهاي بودونغ الدولي في الصين.

 

وقد نشرت صفحة "أفياشن فور أفياتورز" على تويتر، مقطع فيديو يرصد اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

 

وكشفت صفحة "أفياشن فور أفياتورز"، أن الطائرة من طراز «بوينغ 777 إف» واشتعلت بها النيران في مطار شنغهاي بودونغ الدولي، في الصين.

وفي سياق منفصل، نقل التلفزيون الإثيوبي الرسمي، عن وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، أن المفاوضات بشأن سد النهضة الكبير ستستمر مع مصر والسودان لمصلحة إثيوبيا.

 

وقال بيكيلي: "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي (سد النهضة الكبير بدأ يملأ)"، مضيفا أن مفاوضات إثيوبيا بشأن سد النهضة ستعقد ليس فقط لصالح الجيل الحالي ولكن أيضًا لصالح الأجيال القادمة.

 

وأكد أن ملء السد سيتم وفقا لعملية البناء الطبيعية للسد، قائلا إن ارتفاع السد زاد من 525 إلى 560 هذا العام، والعام الماضي كان مستوى المياه 525 قدمًا، ومن المتوقع الآن أن يصل إلى 560 قدمًا.


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