المرور: إغلاق شارع الهرم جزئياً لتنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء إغلاق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 ايام لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق.





وبينت، أنها تقوم بإتخاذ إجراءاتها وذلك بمناسبة أعمال نقل مرافق مشروع مترو أنفاق الخط الرابع "غاز طبيعى".





ونوهت الإدارة، بإجراء غلق جزئى بشارع الأهرام عند تقاطعه مع شارع الثورة، وغلق جزئي بشارع الأهرام عند تقاطعه مع شارع الوحدة العربية، وغلق جزئي بشارع الأهرام بالاتجاهين أمام مسجد السلام، والغلق الجزئي بشارع الأهرام بالمواقع المُشار إليها لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح غدا الخميس حتى الساعة 5 صباح السبت المقبل.





وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل.





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قُتل شاب في مشاجرة بمنطقة صفط اللبن، التابعة لحي بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، أمس الأحد، ما أثار حفيظة أسرته، حيث أضرموا النيران في منزل الطرف الثاني.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بشارع المعهد الديني الجديد بمنطقة صفط اللبن، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.





وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف مفتش مباحث غرب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة.





التحريات الأولية والمعاينة توصلت إلى أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة سقط على إثرها شاب يدعى "سيد" قتيلا، ما آثار حفيظة أسرته وقرروا الانتقام حيث أشعلوا النيران في منزل الطرف التاني بنفس المنطقة.





فريق بحث شُكل من فرقة الغرب ومباحث قسم بولاق الدكرور، للاستماع إلى أقوال شهود العيان، وأسرة القتيل وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وتحديد وضبط الجناة.





كان قد تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب، من شقة سكنية بشارع المعهد الديني، وتم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



