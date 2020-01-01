شاهد.. صورة نادرة لهاني شاكر من حفل زفافه

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تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان المصري هاني شاكر من حفل زفافه.



وظهر هاني شاكر في الصورة بجانب زوجته نهلة، وقد تزوجا عام 1982 وكان يبلغ حينها 27 عامًا.



وفي سياق آخر، يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلاً غنائيًا لايف، وذلك منصة "شاهد VIP"، ويُذاع الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.



ويُقام الحفل على هامش "حفلات الصيف مكملين معاكم" وهي خدمة ترفيهية برعاية "روتانا للصوتيات والمرئيات" حيث تتيح للجمهور أن يشاهد حفلات غنائية "أونلاين" لكبار نجوم مصر والوطن العربي.