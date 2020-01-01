جوارديولا يعترف: مانشستر سيتي بعيد عن ليفربول

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الإنجازات الفردية للاعبيه يجب النظر إليها بشكل يرتبط بنجاح الفريق وثبات مستواه بعدما سجل رحيم سترلينج هدفين في الفوز 4-صفر على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ورفع سترلينج مهاجم سيتي رصيده إلى 19 هدفا في الدوري هذا الموسم، لكن جوارديولا أراد تذكير لاعبيه بالتأخر بفارق 15 نقطة عن ليفربول البطل الذي يتبقى له مباراة إضافية.

وقال جوارديولا للصحفيين :"من المهم لرحيم تسجيل الأهداف لكن لا يجب أن ننسى أننا أنهينا المسابقة بفارق كبير عن البطل. هذا الأمر غير مناسب لنا".

وأضاف :"بكل تأكيد ظهرنا بشكل أفضل كثيرا من 18 فريقا. الفارق بين الثاني والأول كبير، والفارق بين الثاني والثالث كبير أيضا لكن هذا ليس كافيا".

وتابع ”الإنجازات الفردية يجب أن ترتبط دائما بإنجازات الفريق وهو ما لم يحدث".

وهذه النتيجة تعني أن فريق جوارديولا فاز في أربع مباريات متتالية في الدوري لأول مرة هذا الموسم، بينما قال المدرب الإسباني إن فريقه يحتاج إلى الثبات في المستوى بشكل أكبر للمنافسة على لقب 2020-2021.

وأضاف جوارديولا ”نحن مازلنا بحاجة إلى معرفة أننا نبتعد كثيرا عن ليفربول. هذه أول مرة نفوز فيها في أربع مباريات متتالية في الدوري هذا الموسم. منذ موسمين حققنا 18 وفي الموسم الماضي حققنا 14".

وتابع ”هذا يوضح مدى الافتقار للثبات في المستوى هذا الموسم لأننا نملك نفس التشكيلة. هذا حدث بسبب وقوع بعض الأخطاء وأنا أحتاج إلى اكتشاف ذلك قبل الموسم المقبل".

وسيختتم سيتي مشواره في الدوري على أرضه أمام نوريتش سيتي يوم الأحد المقبل.

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