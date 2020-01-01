لجنة القيد توافق علي زيادة رأس مال" بايونيرز" الي 5.2 مليار جنيه









قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية من 4,68 مليار جنيه إلى 5,27 مليار جنيه مصري، وتبلغ الزيادة نحو 591,6 مليون جنيه ، موزعة على عدد 118,32 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 3.66 جنيه للسهم، مسددة بالكامل من الأرصدة الدائنة للمساهمين والتي نشأت نتيجة مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي والتي تمت من خلال عروض الشراء بالاستحواذ على أسهم الشركات التابعة.





وأكدت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، على ضرورة أن تخصص كامل اسهم الزيادة للمساهمين الرئيسيين وليد محمد زكي، وأولاده القصر، وعدم اعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، وعلى أن يتم ترحيل كامل قيمة علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني طبقاً لحكم المادة 94 من لائحة قانون 159 لسنة 1981".





وأضافت البورصة، أن أسهم الشركة بعد قيد أسهم الزيادة ستدرج على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020.





وحققت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، خلال الربع الأول من 2020 أرباحاً بلغت 271.27 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 456.79 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





وتراجعت إيرادات الأنشطة لدى الشركة خلال الفترة إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.





وحققت الشركة أرباحاً مستقلة وصلت الي 118.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 3.3 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.



