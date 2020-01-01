الزراعة تكشف الشروط الواجب توافرها في الأضاحي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:49 ص
رقية جمال
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتم اتخاذ كافة إجراءات الأمان داخل المزارع الحيوانية والداجنة، لافتًا إلى أن التغذية والأعلاف تمثل من 60-80% من الاستثمار الداجني.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا نوفر 98 % من احتياجاتنا في السوق المحلي من الدواجن، وسنبدأ في التصدير قريبًا.

على جانب أخر، كشف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن شروط ومواصفات الأضحية السليمة، موضحًا أن هناك حملات مستمرة على جميع الشوادر للتأكد من جودة الأضاحي ومطابقتها للمواصفات.

وأكد، أن أهم الشروط الواجب توافرها في الأضحية أن تكون رأس الماشية لفوق وليست متدلية لأسفل، والعين لامعة ليس بها إفرازات او دموع، والأنف ليس بها إفرازات ولا عطس أو كحة، ولا يوجد نهجان في التنفس، والصوف أو الشعر يكون ثابت ولا ينتزع بسهولة، ولا يوجد بالجلد أي تقرحات ولا خراريج، والقوائم تكون ممتلئة، ولايوجد أي بوارد للإسهالات، والكرش يكون غير منتفخ او متحجر، والحيوان يكون نشيط وليس كسول. 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم التعاقد على شراء مجموعة من الأبقار تذبح بمجازر وزارة التموين، ويتم نقلها جميع محافظات الجمهورية، للتوزيع على القرى الأكثر فقرًا.

جاء ذلك في إطار توقيع وزيرَي الأوقاف والتموين، بروتوكول تعاون لتوزيع 700 طن لحوم أضاحي على الأُسر الفقيرة، في عيد الأضحى المبارك.

وأطلقت وزارة الأوقاف، منذ أربع سنوات، مشروع صكوك الأضاحي؛ لدعم المحتاجين ولمواجهة مستغلي العمل الخيري في الاستقطاب السياسي، واستفاد من المشروع أكثر من مليوني أسرة.

ويعد الصك عقد شراء للأضحية، ونوعًا من أنواع الوكالة، الجائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية.

ومن أبرز المعلومات حول صكوك الأضحية:

1- شراء الصكوك يكون بشكل رسمي كليًّا؛ حيث يكون من خلال مديريات الأوقاف، أو الحسابات البنكية في البنك المركزي والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبريد المصري، وماكينات فوري، والبنك الزراعي المصري، وتحصل على إيصال رسمي بما دفعت، وهو ما يضمن عدم التلاعب أو السطو على أموال المساهمين بالمشروع.

2 - المشروع يتبع الدولة ويتخذ من العمل المؤسسي والتشاركي بين مؤسسات الدولة سبيلا له، وتدعمه جميع المؤسسات الرسمية للدولة، وتشارك فيه المؤسسات ذات الاختصاص بشكل مباشر مثل وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، البنك المركزي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي، والصكوك متوفرة بوزارة الأوقاف ومديريات وإدارات الأوقاف والجهات التابعة لوزارة الأوقاف.

3 - يهدف المشروع للوصول لأكبر عدد من المحتاجين الحقيقيين على مستوى الجمهورية وتوصيل اللحوم إليهم، ويكون التوزيع وفقا لجداول الأسر الأَولى بالرعاية بوزارة التضامن، حيث يتم تدوين كل كيلو لحم ينتجه المشروع وتوزيعه وفقا لجداول وزارة التضامن، وهو ما يبعد أية شبهة محاباة أو توزيع غير منضبط للحوم.

4- قيمة صك الأضحية تذهب بالكامل من صاحبها إلى مستحقيها دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية، وحتي مكافآت التوزيع التي تنفقها الأوقاف تكون من صندوق البر التابع للوزارة، ولا يتم إنفاق أي أموال من المشروع على المصاريف الدعائية أو الإدارية، وهو ما يميز المشروع بشكل كبير.

5- سعر صك الأضحية الواحد يقدر بـ1800 جنيه، وهو أرخص سعر يتم تقديمه عادة من بين جميع الجمعيات الخيرية التي تعمل في ذات المجال.

6- يتم شراء أجود رءوس الماشية، وذلك عبر مختصين من وزارة التموين المصرية، وذلك لتقديم أفضل لحوم.

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