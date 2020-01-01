"تعليم الفيوم" تعلن موعد بدء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية

قال محمد عبدالله، وكيل مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، إن الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية بالمحافظة تنطلق يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وستنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020، حيث سيتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك، وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من وزير التربية والتعليم.





وأكد وكيل تعليم الفيوم، أنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.





وأشار، إلى أنه على الطلاب أن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالي:





طلاب نظام الثلاث سنوات

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحا.





طلاب نظام الخمس سنوات

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 8:00 -9:00 صباحا.





وعلى جميع الطلاب عدم حمل التليفون المحمول نهائيا أثناء تأدية الامتحان، والا سيطبق عليه العقوبات الواردة بالقانون ويتم الغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



