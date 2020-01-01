بهدف انشاء مول تجاري.. محافظ اسوان يزيل مركز شباب ادفو والأهالي يستغيثون

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
صرخة استغاثة أطلقها أهالي مركز ادفو بمحافظة اسوان، للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس الوزراء، عقب قرار أشرف عطية محافظ اسوان، إنشاء مول تجاري وبعض المشاريع الاستثمارية.

وقامت لجنة بمعاينة مركز شباب ادفو تمهيدا لإزالته حيث يقول علاء سعد مدير مركز شباب ادفو إن مركز شباب ادفو من أعرق واكبر المراكز بمحافظة اسوان، لاسيما وانه يمتلك بنية تحتية تخدم قطاع عريض من شباب المركز وقراه، حيث يوجد بالمركز ملعب قنوني، وملعب خماسي، ومبنى إداري، وكافتريا للرواد، وملعب متعدد، وقاعة أفراح.

وأضاف ان حال التفكير في انشاء اي مشروع تقوم به المحافظة سوف يتم هدف كل هذه المباني وتشريد الاعبين والاهالي اللذين لايوجد لديهم متنفس سوي مركز الشباب.

وأشار سعد الي ان هناك حديقة عامة بجوار مركز الشباب يمكن استغلالها في انشاء اي مشروع استثماري عليها، مؤكدا انه لايعلم ما هو الاصرار على إزالة المركز.
ويتمتع مركز شباب ادفو بموقع الاستراتيجي، حيث يبعد عن شاطئ النيل ب6 أمتار هو الطريق الفاصل بين المركز ونهر النيل، وربما هذا مادفع رجال الأعمال بالتنسيق مع محافظ اسوان في التفكير في ازالته وإقامة بعض المشاريع على أرضه.

يذكر ان مركز شباب ادفو يشارك بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، ويحتل المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 39 نقطة، فضلا عن حصول فريق2003 على دوري المنطقة وتاهله لدوري القطاعات، بالإضافة إلى اشتراك في أكثر من نشاط مثل تنس الطاولة والكاراتيه وألعاب القوي.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

منذ أقل من ساعة

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يسعى لخطف نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 11 ساعة

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 14 ساعة

العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 21 ساعة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز ييرفض عرض الزمالك لضم نجمي الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف موعد تنسيق الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رباعي برشلونة في خطر بسبب كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 ص

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

11:31 ص

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

08:24 ص

العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً