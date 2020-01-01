شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس الاهلي السابق عن تحضير النادي لصفقة مفاجأة من العيار الثقيل خلال الصيف الجاري.





قال شوبير بقناة أون تايم سبورتس: الأهلي وضع 3 صفقات على طاولة النادي، أولها طاهر محمد طاهر نجم المقاولون، كما يتفاوض مع لاعب معار لأحد الأندية وتألق بشكل ملحوظ وهو موهبة واعدة.





واضاف: هناك صفقة ثالثة مفاجأة ستحدث ضجة كبيرة ولكنها تحتاج لعمل شاق موضحًا أنه سيكتفي بذكر هذه الكلمات تلميحًا لهذه المفاوضات.



