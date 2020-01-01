شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:31 ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس الاهلي السابق عن تحضير النادي لصفقة مفاجأة من العيار الثقيل خلال الصيف الجاري.
قال شوبير بقناة أون تايم سبورتس: الأهلي وضع 3 صفقات على طاولة النادي، أولها طاهر محمد طاهر نجم المقاولون، كما يتفاوض مع لاعب معار لأحد الأندية وتألق بشكل ملحوظ وهو موهبة واعدة.
واضاف: هناك صفقة ثالثة مفاجأة ستحدث ضجة كبيرة ولكنها تحتاج لعمل شاق موضحًا أنه سيكتفي بذكر هذه الكلمات تلميحًا لهذه المفاوضات.
ويسعي النادي الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل خاصة وأنه يواجه منافسة قوية مع الزمالك في بعض الصفقات المطروحة.
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