إصابة ابنة فنانة سعودية بفيروس كورونا

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أعلنت الفنانة السعوديّة وعد عن إصابة إبنتها حسناء بفيروس كورونا، مُتمنية بالله أن يتم عليها بالشفاء العاجل، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتبت رسالة قالت فيها:"حبيبتي بنتي جتها كورونا، الله يرفع ويشفيها ادعولها،يا حبيبتي يا حسنا، يا قطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي. قادر يا كريم".



وتابعت وعد قائلة:"اللهم إنّي استودعتك ابنتي حسناء، أغلى ما أنعمت به عليّ. إشفها يا الله وخفف عليها الألم، يا كريم يا الله".



وفي سياق آخر، قدمت الفنانة وعد العديد مؤخرًا أغنية شعبية باللهجة المصرية، حملت اسم "كاس العذاب" وهي من كلمات فضل الرواي، وألحان شادي، وتوزيع أسامة عبد الهادي .