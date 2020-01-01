الأهلي يستأنف تدريباته وأجايي يخضع للفحص الطبي

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة.



ومن المنتظر أن يواصل فايلر، تخفيف الحمل البدني على اللاعبين كما جاء الحال في تدريبات الأمس، خوفًا من تعرض اللاعبين لحالة من الإجهاد والارهاق، بعدما خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية.



من ناحية أخرى، يخضع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، للفحص الطبي عقيل انطلاق المران تحت قيادة خالد محمود طبيب الفريق، بعد غيابه عن مرات الأمس والاكتفاء بالتدريبات داخل الجيم.



ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًا بعد غد الجمعة والتي تأتي استعدادا لعودة الدوري ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.