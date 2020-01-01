الأهلي يستأنف تدريباته وأجايي يخضع للفحص الطبي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:59 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة.

ومن المنتظر أن يواصل فايلر، تخفيف الحمل البدني على اللاعبين كما جاء الحال في تدريبات الأمس، خوفًا من تعرض اللاعبين لحالة من الإجهاد والارهاق، بعدما خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية.

من ناحية أخرى، يخضع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، للفحص الطبي عقيل انطلاق المران تحت قيادة خالد محمود طبيب الفريق، بعد غيابه عن مرات الأمس والاكتفاء بالتدريبات داخل الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًا بعد غد الجمعة والتي تأتي استعدادا لعودة الدوري ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

أخبار تهمك

بيراميدز ييرفض عرض الزمالك لضم نجمي الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 14 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

رباعي برشلونة في خطر بسبب كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 21 ساعة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 14 ساعة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يسعى لخطف نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف موعد تنسيق الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 ص

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

11:31 ص

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

08:24 ص

العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً