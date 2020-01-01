الأهلي يدرس عدم خوض مباراة سموحة بسبب كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:31 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
يدرس مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاعتذار عن خوض مباراة سموحة الودية، والتي تأتي في إطار استعدادات الفريقين للدوري الممتاز.

وتأتي رغبة النادي في إلغاء المباراة، بعد التأكد من ظهور حالتين إيجابية مصابة بفيروس كورونا، داخل الفريق السكندري، والخوف من نقل العدوى.

ومن المنتظر أن يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل استطلاع رأيه حول الاعتذار عن المواجهة.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره سموحة، بعد غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستئناف الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر سبتمبر المقبل.

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