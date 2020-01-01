اللجنة المنظمة: رعاة جدد في الطريق للأولمبياد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
قال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي لـ"طوكيو 2020"، إن اللجنة المنظمة تتوقع الاتفاق مع عدة رعاة جدد، في الأشهر المقبلة، رغم الانتكاسة التي تواجه عالم الأعمال، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر انطلاق أولمبياد طوكيو، الجمعة المقبل، لكنه تأجل إلى 2021 بسبب الجائحة.

وينطوي التأجيل على مزيد من التكاليف على المنظمين.

لكن موتو، الذي قال إن الرقم النهائي لن يتحدد قبل ديسمبر كانون الأول، يأمل أن يساعد جلب رعاة جدد في سد الفجوة.

وقال في مقابلة، أمس الثلاثاء "أعرف أن عالم الأعمال يمر بظروف صعبة، بسبب فيروس كورونا، لكن ما زالت هناك شركات تأتي وتقول إنها ترغب في رعاية الألعاب الأولمبية، وهذا شيء نقدره كثيرا.. إنه الجانب المشرق للأنباء".

وقال موتو إنه يأمل أن يمدد كل رعاة "طوكيو 2020" الحاليين عقودهم، حتى انطلاق الألعاب العام المقبل.

وأظهر استطلاع أجرته محطة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية الحكومية اليابانية، الشهر الماضي، أن ثلثي الشركات الراعية لـ"طوكيو 2020"، لم تحدد بعد ما إذا كانت ستستمر في دعمها للأولمبياد.

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