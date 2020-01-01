"عدى الكلام" لسعد المجرد تتخطى الـ12 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

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نجحت أغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربي سعد المجرد في تحقيق نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث وصل عدد مشاهداتها لـ12 مليون و 292 ألف مشاهدة.



أغنية "عدى الكلام" لـ سعد المجرد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتصدرت الأغنية قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:"شكله مش موضوع بسيط، فيه غدر وفيه حوارات، ده أنا بسهر بالساعات، كل ده بيحصل أوام،حاسس إني كده إبتديت، أبقي رومانسي و ضعیف، ليه نومي بقي خفيف، كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام، تضحكي لي وتاخدي كام".



"أدفع العمر اللي جاي، بس و تردي السلام، مش بأفور صدقيني، حس بيا كلميني، حتي لو موضوع غريب، اللي طالبه تفهميني، ده أنا و الله إبن ناس، مش بعاكس م الأساس، هتقوليلي ده اندفاع، يمكن تستغربيني، أوعي تمشي و تسيبيني، قبل ما أخلص كلام".