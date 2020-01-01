وزيرة الصناعة: قطاع مواد البناء يسهم بنسبة 25% من الصادرات





عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة الدكتور وليد جمال الدين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حيث تم إستعراض سبل تنمية وتطوير كافة الصناعات التابعة للقطاع وإمكانيات زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع لمختلف الأسواق العالمية والتحديات التى تواجه تطوير منتجات القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.









وقالت الوزيرة أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية حيث يسهم بنحو 25% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية وبقيمة 5 مليار دولار سنوياً إلى جانب تغطية غالبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات المستخدمة فى قطاع الإنشاءات مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال إستقرار منظومة الصناعة الوطنية والتغلب على كافة معوقات التصدير الحالية والمستقبلية وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصرى.









ولفتت إلى أن هذا القطاع يضم عدد كبير من الصناعات العملاقة فى الاقتصاد القومى وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والأدوات الصحية والمحاجر والرخام والتى تسهم فى تعزيز معدلات نمو الاقتصاد المصرى ، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بدور محورى للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الصناعى للتغلب على كافة التحديات التى تواجه كافة الصناعات المصرية.









وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على مساندة تكلفة الشحن لكافة القطاعات التصديرية ومن بينها قطاع مواد البناء والحرارايات والصناعات المعدنية وذلك لأسواق دول القارة الإفريقية والتى تمثل مقصداً هاماً للصادرات المصرية فى مختلف الصناعات التابعة لقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدني.









ومن جانبه اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس ط المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بأهمية دعم الحكومة لهذا القطاع الهام والذى يمثل القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومى ،مشيرين إلى أن القطاع يمتلك إمكانيات كبيرة لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.









واشار الى أن صادرات قطاع مواد البناء حققت خلال النصف الأول من العام الجارى زيادة ملحوظة بنسبة قدرها 24% حيث بلغت 3 مليار و 25 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 437 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى ،مشيراً إلى أن أهم الأسواق المستقبلة لمنتجات قطاع مواد البناء تتضمن الإمارات العربية المتحدة وكندا وإيطاليا والسعودية وليبيا والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والسودان وأسبانيا.





كما طالب أعضاء المجلس بأهمية تدشين خطوط ملاحية مباشرةمع أسواق دول القارة الإفريقية لتكون مصر محوراً تصديرياً عالمياً لدول القارة إلى جانب زيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق والتى تحظى فيها منتجات القطاع بقبول ورواج كبير ،مشيرين إلى أن منتجات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية المصرية تستحوذ على حصص سوقية كبيرة بأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية .











