وزيرة الصناعة: قطاع مواد البناء يسهم بنسبة 25% من الصادرات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  إجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة الدكتور وليد جمال الدين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حيث تم إستعراض سبل تنمية وتطوير كافة الصناعات التابعة للقطاع وإمكانيات زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع لمختلف الأسواق العالمية والتحديات التى تواجه تطوير منتجات القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.


وقالت الوزيرة أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية حيث يسهم بنحو 25% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية وبقيمة 5 مليار دولار سنوياً إلى جانب تغطية غالبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات المستخدمة فى قطاع الإنشاءات مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال إستقرار منظومة الصناعة الوطنية والتغلب على كافة معوقات التصدير الحالية والمستقبلية وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصرى.


ولفتت إلى أن هذا القطاع يضم عدد كبير من الصناعات العملاقة فى الاقتصاد القومى وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والأدوات الصحية والمحاجر والرخام والتى تسهم فى تعزيز معدلات نمو الاقتصاد المصرى ، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بدور محورى للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الصناعى للتغلب على كافة التحديات التى تواجه كافة الصناعات المصرية.


وأشارت جامع  إلى حرص الوزارة على مساندة تكلفة الشحن لكافة القطاعات التصديرية  ومن بينها قطاع مواد البناء والحرارايات والصناعات المعدنية  وذلك لأسواق دول القارة الإفريقية والتى تمثل مقصداً هاماً للصادرات المصرية فى مختلف الصناعات التابعة لقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدني.


ومن جانبه اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس ط المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بأهمية دعم الحكومة لهذا القطاع الهام والذى يمثل القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومى ،مشيرين إلى أن القطاع يمتلك إمكانيات كبيرة لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.


 واشار الى أن صادرات قطاع مواد البناء حققت خلال النصف الأول من العام الجارى زيادة ملحوظة بنسبة قدرها 24% حيث بلغت 3 مليار و 25 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 437 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى ،مشيراً إلى أن أهم الأسواق المستقبلة لمنتجات قطاع مواد البناء تتضمن الإمارات العربية المتحدة وكندا وإيطاليا والسعودية وليبيا والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والسودان وأسبانيا. 

 
كما طالب أعضاء المجلس بأهمية تدشين خطوط ملاحية مباشرةمع أسواق دول القارة الإفريقية لتكون مصر محوراً تصديرياً عالمياً لدول القارة إلى جانب زيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق والتى تحظى فيها منتجات القطاع بقبول ورواج كبير ،مشيرين إلى أن منتجات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية المصرية تستحوذ على حصص سوقية كبيرة بأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية .



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصناعة الصناعة اخبار الصناعة اليوم اخبار الصناعة الان اخبار الصناعة

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

رباعي برشلونة في خطر بسبب كورونا

منذ ساعة الا ربع

العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

منذ ربع ساعة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 12 ساعة

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 20 ساعة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

"التعليم العالي" تكشف عن اللقاح الأكثر فاعلية لمواجهة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يسعى لخطف نجمي الأهلي

منذ 43 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف موعد تنسيق الثانوية العامة (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الصناعة: لن يتم تصدير المواد الخام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية

12 % زيادة بصادرات مصر لإيطاليا من مواد البناء في 7 أشهر

وزارة التجارة والصناعة تقرر تقليص المجالس التصديرية وتفعل مجلس الاستثمار العقاري

وزير الصناعة: تنسيق كامل مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتعزيز منظومة التصدير والقضاء علي البيروقراطية

رئيس الوزراء يكلف وزير التجارة والصناعة بالانتهاء من برنامج تحفيز الصادرات

"المجلس التصديري": خطة لتعظيم صادراتنا للسوق السوداني بالاستفادة من التيسيرات الحكومية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

08:24 ص

رباعي برشلونة في خطر بسبب كورونا

10:07 ص

بيراميدز يسعى لخطف نجمي الأهلي

10:10 ص

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً