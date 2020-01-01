العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
أشارت مصادر مقربة من نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي، أن اللاعب تلقى عدة عروض أوروبية، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويلعب صبحي على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وبذل النادي الأهلي محاولات عديدة لشرائه بشكل نهائي، لكن دون جدوى.

ووفقاً للمصدر، فإن اللاعب تلقى 4 عروض أوروبية لضمه بدءاً من الموسم الجديد من أندية ألمانية وتركية وبرتغالية وإيطالية، للتعاقد معه.

وأكد المصدر، أن عرض الأهلي يفوق تلك العروض من الناحية المادية، إلا أنه يظل بعيداً عن المتطلبات المادية لنادي هيدرسفيلد.

وبلغ آخر عروض الأهلي لضم رمضان صبحي 2.5 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي طلب النادي الإنجليزي 7 ملايين لترك اللاعب.

ويواصل أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، مفاوضاته مع نادر شوقي وكيل اللاعب، لضم اللاعب بشكل نهائي.

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