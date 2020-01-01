أول رد من الصين بعد طلب أمريكا إغلاق قنصليتها في هيوستن

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:35 ص
الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
وكالات

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على طلب أمريكا بإغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة، واصفة إياه بالعشوائي.

 

وأعلنت الخارجية الصينية، أنها تلقت أمرا من الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء الفرنسية.

 

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الأربعاء، نقلًا مصادر إعلامية، بأن الخارجية الأمريكية طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة.

 

وكان الدكتور طلال أبو غزالة، خبير الاقتصاد الدولي، توقع حدوث صدام بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا العام، حيث سينتهي الصراع بين أمريكا والصين لعام ثنائي أو ثلاثي القيادة.

 

 وأشار "أبو غزالة"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن النظام العالمي الجديد سيعيد النظر في الاتفاقيات الدولية بدءًا من حق الفيتو حتى القضية الفلسطينة.

 

وأضاف خبير الاقتصاد الدولي، أن الصراع الأمريكي الصيني، سببه رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة على الاقتصاد العالمي.

 

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هوستن الخارجية الصينية الخارجية الأمريكية اغلاق القنصلية

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