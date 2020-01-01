بعد مواجهة تشيلسي اليوم.. صلاح يحمل لقب البريميرليج مع ليفربول

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:31 ص
ليفربول
ليفربول
يتسلم ليفربول اليوم الأربعاء كأس بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في احتفالية خاصة على استاد "آنفيلد" معقل الفريق في ليفربول وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام تشيلسي في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وقال آندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول إنها ستكون ليلة عاطفية بالنسبة للفريق حيث سيضع لاعبو ليفربول أيديهم على كأس البطولة التي توج بها الفريق قبل عدة مراحل هذا الموسم.

ولعب تشيلسي دورا في حسم اللقب مبكرا لصالح ليفربول، من خلال تغلبه على مانشستر سيتي 2 / 1 في 25 يونيو الماضي، ليتوج ليفربول باللقب للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وحقق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب رقما قياسيا أيضا في طريقه نحو منصة التتويج باللقب حيث حسمه قبل نهاية الموسم بسبع مراحل كاملة (رقم قياسي) ليصبح أكثر فريق في تاريخ البطولة يتوج باللقب مبكرا.

ويفتقد ليفربول في مباراته أمام تشيلسي جهود لاعبه جوردان هيندرسون، بسبب الإصابة في الركبة، ولكن لا يزال لدى اللاعب دورا مهما ليلعبه.

ويستطيع هيندرسون الاندفاع سريعا من مكان جلوسه في المدرجات إلى غرف تغيير الملابس لارتداء قميص النادي والقيام بواجباته كقائد للفريق من خلال رفع كأس البطولة في مراسم التتويج عقب انتهاء المباراة، والتي تقام بأحد الجوانب في نهاية الملعب في غياب الجماهير بسبب القيود الوقائية والاحترازية المطبقة لمكافحة تفشي وباء "كورونا".

وقال روبرتسون :"مشاهدة قائدنا يرفع كأس البطولة الغائبة عن النادي منذ 30 عاما، سيجلب السعادة والفرحة وكل شيء لنا".

وأوضح :"بالطبع، نود أن يكون المشجعون حاضرين للتمتع باحتفال كبير أمام تشيلسي. ولكن هذا ليس متاحا. وسنحاول الاستفادة القصوى من ذلك".

وأضاف :"ولكن الحقيقة أن تسلم هيندرسون لكأس البطولة أمر كاف بالنسبة لنا، ونتطلع كثيرا لهذه المباراة. ثم يمكننا الاحتفال والكأس مرفوع بأيدينا".

أخبار تهمك

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

رباعي برشلونة في خطر بسبب كورونا

منذ ساعة الا ربع

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

منذ ربع ساعة

بيراميدز يسعى لخطف نجمي الأهلي

منذ 43 دقيقة

"التعليم العالي" تكشف عن اللقاح الأكثر فاعلية لمواجهة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف موعد تنسيق الثانوية العامة (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 12 ساعة

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 20 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

08:24 ص

رباعي برشلونة في خطر بسبب كورونا

10:07 ص

بيراميدز يسعى لخطف نجمي الأهلي

10:10 ص

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً