جامعة القاهرة تختتم امتحانات طلاب الفرق النهائية للأسبوع الثاني

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:34 ص
ارشيفية
ارشيفية
أية حمروشي
تختتم كليات جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، للأسبوع الثاني، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تعقد اليوم الامتحانات في 15 كلية وهي: الحقوق (قسم فرنسي)، والتجارة، والآثار، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، وفرع الخرطوم، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والطب البيطري، والزراعة، والتمريض، وطب الأسنان، والصيدلة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن خطة الجامعة التي تم إعدادها تحت إشرافه ومتابعته المباشرة، لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، نجحت في تنظيم سير الامتحانات في الكليات داخل الحرم وخارجه، والوقاية من العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وحققت الانسيابية والتباعد، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبارات، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات.

بالإضافة إلى ترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.

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