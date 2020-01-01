جوني ديب يتهم آمبر هيرد بخيانته مع ممثلة و 8 نجوم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
وكالات

م النجم العالمي جوني ديب زوجته السابقة آمبر هيرد بخيانته وممارسة الجنس مع 8 نجوم على الأقل ومنهم الممثل الإنجليزي إيدي ريدماين والممثل الأميركي جيمس فرانكو والمخرج كيفين كوستنر والممثل وعارض الأزياء تشانينج تيتوم.

وقال إن ذلك فضلاً عن علاقة مع النجم ليوناردو دي كابريو، الممثل الأسترالي وليام هيمسورث والمنتج بيلي بوب ثورنتون، كما وصل الأمر لاتهامها بعلاقة جنسية مع الممثلة كيلي غارنر وفقاً لصحيفة Herald Sun.

وقالت آمبر في جلسة المحكمة العليا إن ديب أطلق على دي كابريو “رأس اليقطين” ولقب تيتوم بـ"رأس البطاطا" أثناء نوبات الغضب التي أثارها، نظراً لأن غيرته جعلته يكره أي زميل لها. كما أشارت إلى أنه كان يشعر بالضيق بشكل خاص إذا كانت لديها مشاهد جنسية في الأفلام، متعجباً من دفع الأشخاص أموالاً لمشاهدتها كذلك.

كما زعمت أيضاً أن ديب هدد مراراً بقتلها واغتصابها، مضيفة أنه كان عليها دائماً أن تبرر أعمالها وكان الوضع سيئاً جداً عندما يحتوي العمل الذي تقوم بتمثيله على أي مشهد تقبيل أو غيره.

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