جنات توجه رسالة مليئة بالحب لزوجها.. فماذا قالت؟

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجهت الفنانة جنات، رسالة مليئة بالحب لزوجها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت جنات صورة لها برفقة زوجها، وعلقت عليها قائلة:"هدية العمر،الزوج الحنون الصادق المخلص، اللهم أدمها نعمة".

وفي سياق آخر، قدمت جنات مؤخرًا أغنية "بطلة حدوتك"، وهي تتر مسلسل بـ "خط الأيد"، وهي من ألحان وليد سعد، تامر حسين، وتوزيع الموزع الموسيقى وليد شراقي.

والجدير بالذكر أن مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، وإيمان العاصي، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، يسرا اللوزى التي تظهر كضيفة شرف، ومن تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

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