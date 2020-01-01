عمرها 91 عاما.. مستشفى عزل قطور بالغربية تعلن خروج أكبر مسنة

أعلن مستشفى قطور المركزي، بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، عن تعافي أكبر مسنة من فيروس كورونا، "الحاجة م" والتي تبلغ من العمر 91 عاما، وذلك بعد أن أكدت تقارير المسحتين سلبية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور رمضان ابو جليل، مدير مستشفى قطور المركزي بالغربية، في بيان الأربعاء، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 160 شخصا، مشير إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطلق.





وأشار الدكتور أحمد نعمة الله مشرف العزل بمستشفى قطور وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء للمصابين بكورونا.





الصحة تسجل 676 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.



