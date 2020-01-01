تسجيل 5862 إصابة و165 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5862 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، فيما بلغ عدد الوفيات اليومية 165 حالة.





ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الروسية، وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة.

ورصدت وزارة الصحة الروسية، 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053 وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392 مقابل 208364 أمس.

وأشارت وزارة الصحة الروسية، إلى أن 25,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

أكد كيريل دميترييف مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قد تبدأ في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف دميترييف: "لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس، وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد.

وتابع مدير الصندوق الروسي للاستثمارات، نتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الروسية في أغسطس، وبعد ذلك مباشرة نخطط لبدء الإنتاج الضخم، مؤكدا نتوقع الحصول على الموافقة الدول الأخري في سبتمبر.

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في روسيا (في حيت تصل الحاجة إلى 40-50 مليون جرعة)، وإجماليا مع الدول الشريكة - 200 مليون جرعة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستجرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات وتركيا وإفريقيا وبلدان أخرى.