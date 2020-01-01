تسجيل 5862 إصابة و165 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:23 ص
روسيا
روسيا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5862 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، فيما بلغ عدد الوفيات اليومية 165 حالة.


ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الروسية، وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة.

 

ورصدت وزارة الصحة الروسية، 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053 وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392 مقابل 208364 أمس.

 

وأشارت وزارة الصحة الروسية، إلى أن 25,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

 

أكد كيريل دميترييف مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قد تبدأ في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف دميترييف: "لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس، وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد.

 

وتابع مدير الصندوق الروسي للاستثمارات، نتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الروسية في أغسطس، وبعد ذلك مباشرة نخطط لبدء الإنتاج الضخم، مؤكدا نتوقع الحصول على الموافقة الدول الأخري في سبتمبر.

 

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في روسيا (في حيت تصل الحاجة إلى 40-50 مليون جرعة)، وإجماليا مع الدول الشريكة - 200 مليون جرعة.

 

وأضاف أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستجرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات وتركيا وإفريقيا وبلدان أخرى.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف موعد تنسيق الثانوية العامة (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيراميدز يسعى لخطف نجمي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"التعليم العالي" تكشف عن اللقاح الأكثر فاعلية لمواجهة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رباعي برشلونة في خطر بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 9 ساعات

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

لقاح كورونا.. 3 دول تقترب من إنتاج دواء لمواجهة الفيروس

روسيا تعلن بدء الاختبارات السريرية للقاحها ضد كورونا

تسجيل 182 حالة وفاة و7,8 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

روسيا تبدأ تصدير عقار لعلاج مصابى فيروس كورونا

الدفاع الروسية: بدء المرحلة النهائية من اختبار لقاح كورونا

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

08:24 ص

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

رباعي برشلونة في خطر بسبب كورونا

10:07 ص

بيراميدز يسعى لخطف نجمي الأهلي

10:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً