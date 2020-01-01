نتائج فحص لاعبي الدوري الصيني لكورونا سلبية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن نتائج فحوص كل لاعبي الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم جاءت سلبية لفيروس كورونا، في خضم الاستعدادات لانطلاق الموسم السبت المقبل، بعد تأجيله 5 أشهر.

خضع 1870 شخصاً في المجمل لفحوص طبية، ولم تأت أي نتيجة إيجابية.

وأضافت شينخوا: "تحركات لاعبي ومسؤولي 16 فريقاُ ستقتصر على فنادقهم وأجزاء من الإستادات، وسيتم إجراء فحوص مرة واحدة أسبوعياً طيلة المسابقة".

وكان من المقرر أن ينطلق الدوري الصيني في 22 فبراير (شباط)، لكنه تأجل بسبب جائحة كوفيد 19.

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