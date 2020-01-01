التموين: 250 محلا اشتركوا في الأوكازيون الصيفي حتى الآن

أكد المهندس أسامة مخيمر رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي سيبدأ غدًا الخميس ويستمر لمدة شهر.





وكشف "مخيمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة مصر الأولي، اليوم الأربعاء، عن شروط المشاركة بالاوكازيون الصيفي، والتي تتمثل في أن يكون المحل مرخصا، وأن تكون التخفيضات جيدة، لافتًا إلى أن هناك غرف عمليات لتلقي الشكاوي.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك 250 محلا اشتركوا في الاوكازيون الصيفي حتي الآن، ومن المتوقع وصول عدد المحلات المشتركة لـ 3500 محل، مشددًا على ضرورة مطالبة المواطنين بالفواتير لاتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مشكلات، موضحًا أن عقوبة المخالفات قد تصل للحبس.





ولفت "مخيمر"، إلى أن نسبة التخفيضات تختلف من سلعة لأخري، وقد تصل من 5 لـ 60%، على كثير من السلع.





وقرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020، الأوكازيون الصيفى اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يوليو ولمدة شهر.





والقرار الوزارى الصادر نص على أن يكون لكل محل أسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.





كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.



