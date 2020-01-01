"شنو صاير" أغنية جديدة لـ نبيل شعيل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


انتهى المطرب الكويتى نبيل شعيل من تسجيل أغنية سينجل تحمل عنوان"شنو صاير"، وهي باللهجة الخليجية، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القادمة عبر المنصات المختلفة والتليفزيون.


ويعتبر المطرب الكويتي نبيل شعيل واحد من أهم المطربين في الخليج، حيث أنه يتمتع بشعبية جماهيرية كبيرة من مختلف البلدان، بسبب أغانيه المميزة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نبيل شعيل ألبوم "كبير الفن"، واحتوى الألبوم على خمس أغاني منهم "كبير الفن" و"جازلي" و " ندمان" و"حوبة"، وتعاون نبيل في الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم هاني الدوسري، أحمد الهرمي، جاسم محمد، أحمد الصانع، فوزا المرزوق، فهد الناصر، علي صابر، عبد الله البلوشي، قصى عيسى، وأدهم زيد نديم، خالد الغامدي.


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