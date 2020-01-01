صورة تظهر للمرة الأول لسوشانت سينغ من كواليس Dil Bechara



ونقل موقع انديا توداي الصورة، التي ظهر بها سوشانت والى جانبه، وساستيكا، وسانجانا سينغ، اثناء تصوير الفيلم، وكان سوشانت بها مبتسما.



ذلك بعد ايام قليلة من طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم، ولحقه طرح مجموعة مميزة من الأغنيات الجديدة التي تطرح ضمن احداث الفيلم الجديد.



قامت الممثلة الهندية الشاب، سواستيكا مخرجي بنشر صورة لها تظهر للمرة الأولى برفقة النجم الراحل سوشانت سينغ راجبوت من كواليس تصوير فيلمه الجديد Dil Bechara.