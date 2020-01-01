مخرج Deadpool يتوقع عدم طرح جزء 3 للسلسلة



وقالت الصحيفة أن حقوق الملكية الفكرية لأفلام إكس مين، تنتقل قريبا لشركة استديوهات مارفل، المالكة الأصلية لهذه الأفلام، التي كانت طوال سنوات مضت تحت تصرف شركة "توينث سنشري فوكس.



ومع عودة ديدبول وكافشة شخصيات الرجال إكس لأستديوهات مارفل، قد تمتلك الشركة رؤية مختلفة عن الشخصية ومستقبلها السينمائي يختلف عن الذي قدمه النجمة رايان راينولدز.



في تصريحات له نشرتها صحيفة ديلي ميل، توقع المخرج روب ليفيلد المبتكر لعالم ديدبول السينما أن طرح جزء 3 من السلسلة أمر قد يكون مستبعد في المستقبل.