آل كارداشيان في حالة صدمة من تصريحات كاني ويست

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

قالت صحيفة ديلي ميل أن عائلة كارداشيان تشعر بصدمة من تصريحات كاني ويست بحق كيم كارداشيان خلال أول مؤتمر انتخابي له.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن كاني ويست كان قد دشن حملته الانتخابية المزعومة لترشحه للرئاسة الامرييكية في مؤتمر اقيمة بولاية كارولاينا الجونبية بحضور إعلامي كبير.

وخلال المؤتمر اعترف كاني انه انقذ حياة ابنته الصغيرة حين منع زوجته كيم كارداشيان من الاجهاض، وهو الامر الذي وصفته اسرة كارداشيان بالكذب للمقربين منهم.

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