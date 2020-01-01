آل كارداشيان في حالة صدمة من تصريحات كاني ويست



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن كاني ويست كان قد دشن حملته الانتخابية المزعومة لترشحه للرئاسة الامرييكية في مؤتمر اقيمة بولاية كارولاينا الجونبية بحضور إعلامي كبير.



وخلال المؤتمر اعترف كاني انه انقذ حياة ابنته الصغيرة حين منع زوجته كيم كارداشيان من الاجهاض، وهو الامر الذي وصفته اسرة كارداشيان بالكذب للمقربين منهم.



قالت صحيفة ديلي ميل أن عائلة كارداشيان تشعر بصدمة من تصريحات كاني ويست بحق كيم كارداشيان خلال أول مؤتمر انتخابي له.