هالزي تتضامن مع كاني ويست عقب تصريحاته المثيرة للجدل عن زوجته



ووفقا لمجموعة من التغريدات، عبرت المغنية الشابة هالزي عن تضمامنها مع كاني ويست، مشيرة لكونها طالما واجهت أزمات نفسية وعقلية تعرضت لها من الضغوط الأسرية.



وفي الوقت نفسه حرصت هالزي على عدم ذكر كاني بالاسم في مجموعة تغريداتها التي كانت رغم ذلك تدلل عليه في جميع ما قالته.



في مؤتمره الانتخابي الأول، اثار مغني الراب كاني ويست جدلا كبيرا بتصريحاته حول زوجته كيم كارداشيان، وانقاذه لحياة ابنتها بعد معرفته بنية زوجته للاقدام على الاجهاض.