ديفيد سكويمر يشوق محبي مسلسل "فريندز" لعودته بهذا المشهد

ونقلت صحيفة ديلي ميل، مقطع الفيديو الذي قام خلاله ديفيد بالحديث عن عودة المسلسل وقام بأداء احد مشاهده للترويج له، وهو المشهد الشهير حول انفصال شخصية روس عن الشخصية التي ادتها جينفر انستون "ريتشل".



وعرف هذا المشهد باسم الحلقة التي بث خلالها One Where Ross And Rachel Take A Break.



حل النجم ديفيد سكويمر ضيفا على برنامج The Tonight Showمع المذيع جيمي فالون، وتحدث خلال استضافته عن العودة المرتقبة لمسلسل فريندز.