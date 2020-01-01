نيكول كيدمان تتجنب العزل بفندق حجر صحي بأستراليا
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:40 ص
أحمد جمال أحمد
في رحلتهم للعودة للعاصمة الأسترالية سيدني من مدينة تينسي الأمريكية، تجنبت النجمة نيكول كيدمان عملية خضوعها لفندق العزل الصحي باستراليا بأن سافرت عبر استخدام طائرة خاصة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن كافة الوافدين لأسترالية ملزمين، بأن يقيمو في فندق مخصص للعزل الصحي لدى عودتهم من خارج البلاد.
ونجحت نيكول في تجنب ذلك بوصولها لمدينة سيدني في طائرة خاصة انتقلت منها لمنزلها مباشرة برفقة زوجها مغني الكانتر ميوزك.