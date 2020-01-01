بعد زيارتها للقاهرة لمتابعة قضيتها مع مدير أعمالها.. هيفاء وهبي تطير إلى لبنان (صور)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر

عادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، إلى وطنها لبنان، بعد زيارة للقاهرة، استمرت مدة قصيرة لمتابعة قضيتها مع  مدير أعمالها السابق محمد وزيرى.

ونشرت وهبي، عبر ستورى حسابها بموقع الصور الشيهر "اإنستجرام"، لقطات من مغادرتها مطار القاهرة الدولى حتى وصولها مطار بيروت.

يذكر أن وهبي، نشرت منذ أيام قليلة عبر خاصية الأستوري بموقع "إنستجرام"، عدد من الفيديوهات التي وثقت من خلالها رحلتها إلى القاهرة.

وظهرت وهبي في الصورة وهي تهبط من الطائرة الخاصة التي نقلتها من لبنان إلى مصر.

كان محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، كشف حقيقة زواجه منها، موضحًا أنه تزوجها منذ 24 مارس 2017.

ورد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" على اتهام هيفاء وهبي له بالاستيلاء على فيلا و5 شقق سكنية، مؤكدًا: "والله ما حصل انها كتبت أي حاجة باسمي واستنوليت عليها".

وأكد أن الفيلا التي يسكن بها ملكه، ولديه كافة أوراقها ومستنداتها، مضيفًا أنه ليست ملك شقيقة هيفاء وهبي، كما قالت.


بعد زيارتها للقاهرة لمتابعة قضيتها مع مدير أعمالها.. هيفاء وهبي تطير إلى لبنان (صور)
بعد زيارتها للقاهرة لمتابعة قضيتها مع مدير أعمالها.. هيفاء وهبي تطير إلى لبنان (صور)
بعد زيارتها للقاهرة لمتابعة قضيتها مع مدير أعمالها.. هيفاء وهبي تطير إلى لبنان (صور)
بعد زيارتها للقاهرة لمتابعة قضيتها مع مدير أعمالها.. هيفاء وهبي تطير إلى لبنان (صور)

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