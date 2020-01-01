نهال عنبر لـ "الفجر الفني": سعيدة بنجاح مشاركتي في "سوق الحرير".. وأعجبني مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعربت الفنانة نهال عنبر، عن سعادتها بنجاح مشاركتها في المسلسل السوري "سوق الحرير"، الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2020.

وقالت نهال عنبر في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن سوق الحرير من الأعمال المميزة جدًا، من ناحية الإخراج والتأليف، لافتة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع الأشقاء السوريين، حيث وافقت على الفور للانضمام لهذا العمل تشجيعًا للدراما السورية في ظل الظروف الراهنة.

وأضافت: "الكواليس كانت أكثر من رائعة، وقمنا بالتصوير وسط أجواء من المحبة والمرح، وأما عن ردود فعل الجمهور فكانت إيجابية جدًا وقالوا لي أنني جسدت شخصية المرأة في الزمن القديم بشكل رائع.

وكشفت نهال عنبر عن الصعوبات التي واجهتها خلال التصوير، حيث أكدت أن أزمة "كورونا" فقط كانت العائق امامهم ولكن لم تواجه أي صعوبات أخرى.

واستطردت حديثها عن المسلسلات التي تابعتها خلال رمضان الماضي قائلة: "أعجبتني قصة مسلسل (البرنس) ولفت نظري الأداء الرائع للفنان محمد رمضان، وكل أعضاء فريق العمل كانوا مميزين.

واختتمت قائلة:"بالتأكيد شاهدت مسلسل (الاختيار) وأعجبني جدا، كما تابعت مسلسلي (فرصة تانية) و(عمر ودياب).


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