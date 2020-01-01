هاني عز الدين يكشف عن دوره في مسلسل ''الآنسة فرح 2"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:56 ص
هاني عز الدين
هاني عز الدين
روان هيثم

كشف الفنان الشاب هاني عز الدين، عن تفاصيل دوره في الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" قائلاً: "تم ترشيحي في المسلسل عن طريق كاستنج دايركتور خالد نجم، وقام بترشيحي للمخرج وائل فرج".

وقال لـ "الفجر الفني": إنه تم اختياره في دور أمن الاستوديو مع  تامر فرج الذي سيظهر نجم تلفزيون".

وأشار إلى أن المسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، رانيا يوسف، تامر فرج.

ولفت إلى أنه يستعد لتحضير مسلسل "شارع تسعة" مع المخرج محمد عبد الخالق، كما ينتظر معرفة تفاصيل الدور عند التعاقد رسميًا على الدور.

يذكر أن هاني عز الدين شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، وشارك في بطولته أيضًا دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وآخرون.

وبدأ مسيرته الفنية مع الفنان نور الشريف في مسرحية يا غولة عينك حمرا ثم شارك في مسرحية برهومة وكلاه البرومة بطولة أحمد أدم وإخراج دكتور جلال الشرقاوى.

وشارك فى العديد من المسلسلات منها قصة حب بطولة جمال سليمان، مسلسل فرقة ناجى عطا الله، مسلسل لدينا اقوال اخرى بطولة يسرا، مسلسل مملكة الغجر بطولة حورية فرغلي، مسلسل الواد سيد الشحات بطولة احمد فهمي، مسرحية ٣ ايام × الساحل بطولة هنيدي، مسلسل فلانتينو بطولة عادل امام في دور سواق اوبر.



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