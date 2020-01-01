اليوم.. محاكمة سما المصري بتهمة سب ريهام سعيد

تنظر اليوم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، ثانى جلسات قضية محاكمة الراقصة الاستعراضية سما المصري.

وتواجه سما المصري تهمًا بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

كانت المحكمة الاقتصادية، قررت في 20 يوليو الجراي تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية بعد أن أحالتها النيابة للمحاكمة؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع لجلسة 27 يوليو القادم لتقديم صورة رسمية من القضية 410 لسنة 2020، وما تم فيها، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات.







